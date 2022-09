Janssen en Ekkelenkamp oogsten lof, Van Bommel over Stengs: ‘Veel Nederlanders? Hoeveel heeft Club Brugge er?’

Vincent Janssen lijkt los in België. De spits die tot afgelopen zondag nog niet scoorde voor Royal Antwerp vond tegen Gent het net en woensdagavond tegen Union dus weer. Maar het was Bart Nieuwkoop die de score opende met een eigen doelpunt: 1-0.



Nog geen tien minuten later verdubbelde Janssen op aangeven van ex-Ajacied Jurgen Ekkelenkamp de voorsprong. Siebe Van Der Heyden maakte de aansluitingstreffer halverwege de eerste helft, maar de rode kaart van Jean Lazare Amani gaf Antwerp, dat Calvin Stengs deze week vastlegde, een boost.

Vlak voor rust stelde Ekkelenkamp Sam Vines in staat om te scoren en daar was Vines zeer over te spreken: ,,Wat een pass van Jurgen. Hij moet ogen op zijn rug hebben. Maar ik heb ondertussen al wat met hem samengespeeld, en ik moet eerlijk zijn: ik verwachtte die pass ook een beetje.”

Janssen zorgde in blessuretijd voor de 4-1 uit een strafschop. In de tweede helft scoorde Antwerp niet meer, maar Union nog wel. Al kwam de thuisploeg niet meer in gevaar. Uiteindelijk eindigden de bezoekers het duel met negen man na een rode kaart voor invaller Oussama El Azzouzi, die een doorgebroken speler neerhaalde. Zo behield Van Bommel met koploper Antwerp de perfecte score, als enige ploeg in de Jupiler Pro League.

Janssen scoorde drie keer in de afgelopen zes dagen en is dus zeer tevreden over het feit dat hij nu los is. ,,Als je de eerste maakt, kan het daarna rap gaan. Wat een lekker gevoel. Al heb ik me er zelf nooit druk om gemaakt. Een doelpuntendroogte is ook niet het einde van de wereld. Zeker niet als je wint. (lacht)", aldus Janssen, die complimenten voor Ekkelenkamp over had: ,,Jurgen was twee keer belangrijk met twee assists. We hebben zo’n goed team dat het niet echt uitmaakt wie op welke positie speelt of in welk systeem we spelen. Het heeft wat tijd nodig gehad, maar nu is er echt een goede klik in het team.”

Ekkelenkamp en Janssen zochten elkaar vaak op en met Stengs komt er binnenkort dus nóg een Nederlander bij: ,,Calvin kan zowel aan de zijkant als in de spits spelen. Hij is een multifunctionele speler die we kunnen gebruiken. Of het niet wat veel Nederlanders worden? Ach, hoeveel heeft Club Brugge er? Ook drie? Het is zeker niet zo dat we alleen maar naar Nederlanders vissen", zei Van Bommel na afloop bij Het Nieuwsblad.