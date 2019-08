Jans hard onderuit in eerste thuisduel met Cincinnati

Guardiola baalt van inconse­quen­te VAR: 'Mis­schien had hij een koffiepau­ze’

10:17 Pep Guardiola was na de enerverende topper in de Premier League van zaterdag tussen Manchester City en Tottenham Hotspur (2-2) niet blij met de VAR. Volgens de City-coach was het optreden van de videoscheidsrechter inconsequent.