‘Jans had het in wedstrijdbespreking ook kort over slavernij, zo is hij’

De Bruyne en Rodrigo bezorgen City doekje voor het bloeden

22:32 Manchester City heeft het inhaalduel met West Ham United vanavond simpel en overtuigend met 2-0 gewonnen, maar meer dan een doekje voor het bloeden was de zege niet. De ploeg van Pep Guardiola werd vrijdag voor twee seizoenen uitgesloten van de Champions League of Europa League, waardoor de tweede plek in de Premier League - ver achter aanstaande kampioen Liverpool - niets meer betekent.