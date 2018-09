Janmaat stunt met Watford: 'Mooi voetbal komt later wel'

Door Geert Langendorff



Erevoorzitter Elton John sprong op, balde zijn vuisten en slaakte een oerkreet op de naar hem vernoemde tribune op Vicarage Road om de zege van Watford op Tottenham Hotspur (2-1) te vieren. De flamboyante zanger, niet vies van een stukje theater, overdreef zijn emoties zondag niet. The Hornets zijn na vier speelrondes medekoploper in de Premier League, de beste start op het hoogste niveau uit de clubgeschiedenis.



In de feeststemming ging speciale lof uit naar Daryl Janmaat. De rechtsback kreeg van de krant The Times een 8 voor zijn aandeel in de vierde competitie-overwinning op een rij van de club aan de rand van Londen. In de uitzending van Match of the Day noemde exTottenham-speler Jermaine Jenas hem ‘bijzonder sterk’. ,,Drie weken geleden werden we nog getipt als degradatiekandidaat’’, countert Janmaat de positieve aandacht in de Britse media nuchter.



Janmaat trapt aan de vooravond van de wedstrijden tegen Peru en Frankrijk bewust op de rem. ,,Lijfsbehoud blijft voor ons en nog twaalf andere clubs het hoofddoel’’, geeft hij aan. ,,Je hebt 40 punten nodig om in de Premier League te blijven. Zo’n geweldige reeks zet natuurlijk wel zoden aan de dijk. We moeten hiervan genieten. Het gaat ongelooflijk goed. En zeker thuis kunnen we van iedereen winnen.’’