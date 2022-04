Jan Vertonghen uit zijn frustraties op Twitter: ‘Rode kaarten voor schwalbes alstublieft’

Met video Eigen doelpunt Koop­meiners wordt Atalanta fataal, dreun voor Napoli in titel­strijd

Teun Koopmeiners heeft een slechte avond beleefd met Atalanta. De Italiaanse ploeg verloor voor eigen publiek in de Serie A met 2-1 van Hellas Verona. De tweede treffer van Hellas, 10 minuten na rust, was een eigen doelpunt van Koopmeiners. Eerder op de avond kreeg Napoli een nieuwe dreun in de titelstrijd.

18 april