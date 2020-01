Jahanbakhsh doet het met wereldgoal ook tegen Chelsea

Jahanbakhsh besloot na een corner tot het maken van een omhaal en tot ieders verbazing viel de bal binnen bij de ongedekte paal van Chelsea. Voor Jahanbakhsh was het de tweede opeenvolgende competitiewedstrijd waarin hij trefzeker was. In zijn eerste twintig wedstrijden voor Brighton kwam de topscorer van de eredivisie in het seizoen 2017-2018 niet tot scoren. Jahanbakhsh was in de 68ste minuut in het veld gekomen. Davy Pröpper had een basisplaats bij Brighton.



Captain César Azpilicueta had Chelsea al na tien minuten aan de leiding gebracht. Azpilicueta, die zijn honderdste duel als aanvoerder van de Londenaren speelde, kreeg de bal toevallig voor zijn voeten en schoot van dichtbij eenvoudig raak. Chelsea had de afgelopen dagen de uitwedstrijden tegen Arsenal (1-2) en Tottenham Hotspur (0-2) nog gewonnen.