Ivoorkust maakt einde aan zegereeks Rode Duivels

Salah verdedigt dakloze man en geeft hem 100 pond: ‘Wat een legende’

7 oktober Mohamed Salah is onlangs in Liverpool opgekomen voor een dakloze man. Daar hebben Engelse media lucht van gekregen. De Egyptische ster van Liverpool zag na de wedstrijd tegen Arsenal (3-1-winst) bij een benzinestadion vlakbij het stadion dat de man werd lastiggevallen en greep in.