Italië wil uitlevering voor verkrachting veroordeelde Brazilaanse ex-international Robinho

Robinho speelde honderd interlands voor Brazilië en voetbalde tussen 2010 en 2015 als aanvaller voor AC Milan in de Italiaanse Serie A. Een rechtbank in Italië veroordeelde hem in december 2021 tot negen jaar gevangenisstraf omdat hij in 2013 met vijf andere mannen een vrouw zou hebben verkracht in een nachtclub in Milaan.