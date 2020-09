Italië kijkt uit naar duel met Oranje: ‘Tijd dat dit prachtige elftal weer gaat spelen’

De Italiaanse voetballers kunnen niet wachten om weer in actie te komen. Dat zei coach Roberto Mancini, in aanloop naar de wedstrijden in de Nations League tegen Bosnië (vrijdag) en Nederland (maandag). ,,Het wordt tijd dat dit prachtige elftal weer gaat spelen."

,,Na zoveel maanden is het geweldig de jongens weer bij elkaar te hebben", zegt de trainer, terugblikkend op de langdurige stop wegens het coronavirus. ,,De voortekenen zijn gunstig. We hebben alle spelers getest en iedereen was negatief. Het is tijd om weer te beginnen."

Mancini is sinds mei 2018 in functie en slaagde er in zich met de selectie te plaatsen voor het uitgestelde Europees kampioenschap van 2020. ,,We hebben een goede serie achter de rug en die willen we nu voortzetten. Iedereen is gretig. Ons voornaamste doel is uiteraard goed presteren op het EK van 2021, mede om een goede basis te leggen voor het WK een jaar later."

Giorgio Chiellini behoort ook tot de selectie van Mancini, hoewel de 36-jarige verdediger van Juventus wegens een zware knieblessure lang uit de roulatie was. ,,Ik heb getwijfeld of het niet te vroeg is", zegt Chiellini. ,,Maar de uitnodiging van de bondscoach deed me goed. Hij heeft ook al die moeilijke maanden contact met me gehouden. Dat heeft voor mij ook meegespeeld. Het blijft een eer voor Italië te spelen."

Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli en Francesco Caputo zijn de nieuwkomers in de selectie.

Volledig scherm Giorgio Chiellini © EPA