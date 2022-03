Italië huilt tranen met tuiten na WK-echec: ‘Naar de hel...’

videoHet WK-echec van Italië heeft diepe wonden achtergelaten bij de Europees kampioen. Voor de tweede keer op rij mist de viervoudig wereldkampioen ( 1934, 1938, 1982, 2006) een mondiale titelstrijd na een nederlaag in Palermo tegen Noord-Macedonië, nota bene met een goal diep in blessuretijd (0-1) . Fans, media, spelers, iedereen huilt tranen met tuiten.

De koppen in gitzwarte chocoladeletters liegen er vandaag in de Italiaanse kiosken niet om. ‘Een ramp', kopte La Gazzetta dello Sport. ‘Naar de hel', deed Corriere dello Sport er nog een flinke schep bovenop. De schaamte droop van de roze en witte krantenpagina's af. ,,We liggen wéér uit het WK", schreef de roze sportkrant na de afgang tegen de nummer 67 van de FIFA-ranking.

Quote Mijn toekomst? Ik weet het niet, de teleurstel­ling is nu te groot Roberto Mancini ,,Dag wereld, dag EK, dag alles", begon La Gazzetta dello Sport één van zijn ontelbare verhalen, analyses en beschouwingen. ,,Een even genereus als nutteloos beleg van dreumes Noord-Macedonië kreeg een onwaarschijnlijke ontknoping met een goal in de 92ste minuut. Waar iedereen wachtte op de verlenging ging de bal naar Trajkovski, nota bene een ex-speler van Palermo, die met een ongelooflijke dreun van meer dan twintig meter Italië op zijn knieën kreeg. Italië-Macedonië 0-1. Einde WK!”

Vrijwel de gehele formatie kreeg er van langs. ,,Veel te veel spelers bleven onder de maat. Insigne, Immobile, Barella, Jorginho en ook bondscoach Mancini... Het leek er niet op”, aldus de krant. Verdediger Giorgio Chiellini stak de hand in eigen boezem. ,,Het is lastig uit te leggen. Er heerst grote teleurstelling. Van september tot vandaag hebben we fouten gemaakt en daar betalen we nu de prijs voor. Een grote leegte overheerst bij ons.”

Volledig scherm Marco Verratti. © REUTERS

Roberto Mancini was ontroostbaar. ,,Dit is ongelooflijk, een nachtmerrie. Afgelopen juli heb ik met de Europese titel het mooiste moment van mijn carrière beleefd, dit is de grootste teleurstelling. Maar ook dit is voetbal, soms gebeuren er ongelooflijke dingen.”

Aan een analyse waagde Mancini zich nog niet. ,,Ik ben de eindstand bij wijze van spreken zelfs al vergeten. We lijden nu, moeten eerst door die fase heen. Ik niet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik heb vooral medelijden met deze spelers. Op menselijk vlak kan ik zeggen dat ik zelfs meer van hen houd dan in juli. Mijn toekomst? Ik weet het niet, de teleurstelling is nu te groot. We moeten even wat tijd laten verstrijken, maar dit blijft een geweldige selectie met een geweldige toekomst.”

Volledig scherm Roberto Mancini. © AFP

Volgens Gazzetta dello Sport komt er een grote bezem aan bij La Squadra Azzurra. ,,We zijn weer terug bij af, bij het Jaar Nul. Met of zonder Mancini is een wisseling van de wacht aanstaande. Op pole position? De jonge, frisse garde. Chiellini, Acerbi, Insigne, misschien Immobile sluiten af in het blauw, zelfs Donnarumma is niet heilig meer. Op pole position voor de toekomst staan ​​Frattesi, Fagioli, Zaniolo en Scamacca.”

Corriere dello Sport: ,,Op 11 juli vierden we in de straten van Italië de Europese titel. Acht maanden later is die magische nacht veranderd in een heuse nachtmerrie. Italië ziet voor de tweede keer op rij een WK vanuit de huiskamer. Het had een feestavond moeten worden, maar het werd Italië-Zweden", een verwijzing naar de play-offs voor het vorige WK, toen Italië werd uitgeschakeld door de Scandinaviërs.” TuttoSport: ,,We slaagden er niet eens in het Portugal van Cristiano Ronaldo uit te dagen. Wat een nachtmerrie.”