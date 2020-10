Italië en Polen blijven steken op doelpuntloos gelijkspel, ook geen goals in Stade de France

Italië gaat aan kop in groep 1 van League A met vijf punten na drie wedstrijden. Nederland en Polen volgen met vier punten na drie duels. Bosnië en Herzegovina staat vierde met tweede, na de gelijke spelen tegen Italië (1-1) vorige maand en Nederland (0-0) vanavond in Zenica. Komende woensdag staan Italië en Oranje tegenover elkaar in het Stadio Atleti Azzuri d’Italia in Bergamo, dat is uitgekozen als speelstad door de Italiaanse bond na de flinke klappen die de stad in maart en april te verwerken kreeg door het coronavirus.



Tot op heden is nog maar weinig gescoord in de Nations League-poule van Oranje. In zes duels vielen er pas zeven doelpunten te noteren. Alleen in het duel tussen Bosnië en Herzegovina en Polen vielen meer dan twee goals: 1-2. Woensdag staan zij ook weer tegenover elkaar.