Italiaanse voetbalbond vraagt UEFA om uitstel EK

,,We willen graag de competitie uitspelen, want dat is eerlijker. De clubs hebben door het coronavirus ook veel geld verloren”, zei voorzitter Gabriele Gravina tegen het tv-kanaal SportMediaset. Gravina hoopt de Serie A voor 30 juni te kunnen afsluiten, want dan lopen contracten van sommige spelers af. Hij sloot niet uit dat de competitie ook in juli nog door zal lopen.