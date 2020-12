Italiaanse rector stapt op na fraude taaltest Suárez

In een open brief op de website van de universiteit zegt Grego ,,met opgeheven hoofd op te stappen". Begin december werd de rector samen met drie werknemers van de universiteit voor acht maanden geschorst wegens schending van het beroepsgeheim met winstoogmerk en verschillende gevallen van schriftvervalsing. ,,Ik heb altijd gehandeld met eerlijkheid en fatsoen", zegt Grego, die de beschuldigingen weerspreekt.

Juventus

In september was Suárez dichtbij een transfer naar Juventus, en deed de spits een taaltest omdat hij dan op korte termijn een Italiaans paspoort kon aanvragen. Daarvoor kwam hij in aanmerking omdat Suárez’ vrouw Italiaanse ‘roots’ heeft. De Uruguayaan had kort daarvoor te horen gekregen dat hij niet meer nodig was bij FC Barcelona, en zou met een EU-paspoort gemakkelijker de overstap naar Juventus kunnen maken. De Italiaanse club zou anders de toegestane quota voor spelers van buiten de EU overschrijden.