Istanboel en Lissabon strijden om CL-finale 2020

De finale van de Champions League is in 2020 in Istanboel of Lissabon. De UEFA meldt dat die twee steden zich hebben gemeld voor de organisatie van de eindstrijd van het belangrijke Europese toernooi voor clubteams.

In 2005 was de eindstrijd van de Champions League al eens in het Ataturk Olympic Stadium (foto). Liverpool versloeg AC Milan toen na strafschoppen. Ook Lissabon had de finale één keer eerder. Real en Atlético Madrid speelden in 2014 tegen elkaar in Estadio da Luz. Real won destijds.

Dit seizoen is de finale van de Champions League in Kiev en volgend seizoen wordt de eindstrijd gespeeld in Wanda Metropolitano, het nieuwe onderkomen van Atlético Madrid.