Israël wil samen met buurland WK voetbal 2030 organiseren

“Het was een genoegen u te ontmoeten en uw ideeën te horen over Israël als gastheer van het WK 2030, samen met onze Arabische buren”, schreef Bennett op Twitter. “Dat is een doel waar we allemaal naartoe kunnen werken.”

Intantino suggereerde tijdens zijn bezoek dat Israël het WK 2030 mogelijk kan organiseren met andere landen uit het Midden-Oosten, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig jaar ondertekenden de VAE en Bahrein de zogeheten Abraham-akkoorden, bedoeld om de betrekkingen met Israël te normaliseren.

De FIFA-voorzitter zou deze week ook op bezoek gaan bij de Palestijnse voetbalbond, maar de Palestijnen zegden die afspraak af. Ze waren boos dat Infantino in Jeruzalem een bezoek had gebracht aan het Museum van Tolerantie, dat is gebouwd op de plek van een voormalige moslimbegraafplaats.

Geen stadions

Volgend jaar vindt het controversiële WK in Qatar plaats. Daarna wil de FIFA het deelnemersveld uitbreiden naar 48 landen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico organiseren in 2026 het eerste ‘uitgebreide’ WK. Ook is de FIFA van plan om het mondiale voetbaltoernooi vaker te gaan houden: om het jaar in plaats van één keer in de vier jaar.

Voor het WK 2022 eiste de FIFA dat er twaalf stadions beschikbaar zijn die elk tussen de 40.000 en 80.000 toeschouwers kunnen verwelkomen. Voor het uitgebreide WK van 2030 zullen dat er ongetwijfeld meer zijn. Aangezien het grootste stadion in Israël een capaciteit heeft van 34.000, zal er in de komende jaren flink gebouwd moeten worden.

