Isco schiet Real Madrid naar eerste overwinning in Bernabéu

Isco punterde na een halfuur spelen de eerste goal van de avond binnen. Twintig minuten voor tijd maakte hij op aangeven van Marco Asensio ook nog de 2-0, waarmee de wedstrijd gespeeld was. Real Madrid had in La Liga in eigen stadion al punten laten liggen tegen Valencia (2-2), Levante (1-1) en Real Betis (0-1). De drie uitwedstrijden in de competitie werden wel gewonnen, maar het gat met koploper FC Barcelona was door het slordige spel in de thuiswedstrijden al flink gegroeid. Real Madrid klimt door de 2-0 overwinning op RCD Espanyol naar de vijfde plek in La Liga. De ploeg van Zinédine Zidane heeft nu 14 punten na zeven wedstrijden. Het gat met FC Barcelona, dat nog geen punt liet liggen en bovendien een indrukwekkend doelsaldo van 23-2 heeft, is nu zeven punten. Cristiano Ronaldo is dit seizoen in de Spaanse competitie nog altijd zonder doelpunten. Lionel Messi maakte vanmiddag alweer zijn tiende en elfde treffer in La Liga.