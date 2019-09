Iraanse vrouwen mogen naar voetbalinterlands

Gerrard: Willen winnen van Feyenoord en zege opdragen aan Fernando

18 september Rangers FC wil oud-speler Fernando Ricksen morgen eren met een overwinning op Feyenoord in de Europa League. Dat zei coach Steven Gerrard in aanloop naar de ontmoeting in Schotland met de Rotterdammers. ,,Ik verwacht een emotionele avond, voor spelers én fans", aldus de oud-speler van Liverpool.