Invaller Miranchuk redt punt voor Atalanta tegen Internazionale

Atalanta staat op dertien punten, Internazionale op twaalf punten. AC Milan is de koploper van de Serie A met zestien punten en speelt vanavond (20.45 uur) in San Siro nog tegen Hellas Verona. AS Roma staat tweede met vijftien punten en AS Roma staat derde met veertien punten. Roma won vanmiddag met 1-3 bij Genoa door drie goals van Henrikh Mkhitaryan, terwijl Rick Karsdorp de hele wedstrijd speelde in de 3-4-3 formatie van de club uit de hoofdstad. Juventus staat vierde met dertien punten, nadat vanmiddag al voor de vierde keer in zeven duels gelijk werd gespeeld. Felipe Caicedo maakte in de 94ste minuut nog de 1-1 namens Lazio.



In de eerste helft waren er weinig kansen in Bergamo, maar dertien minuten na rust viel de eerste goal. De Argentijnse aanvaller Lautaro Martínez kopte fraai raak uit een voorzet van linksback Ashley Young. Atalanta ging daarna nog aanvallender spelen en maakte in de 79ste minuut de verdiende gelijkmaker via Aleksei Miranchuk, de 25-jarige Rus die in september voor 15 miljoen euro overkwam van Lokomotiv Moskou. In het laatste kwartier was Atalanta vrijwel constant in de aanval, maar meer dan een goede kopkans van Luis Muriel leverde dat niet op.



Marten de Roon ontbrak nog altijd vanwege een hamstringblessure, terwijl ook Robin Gosens geblesseerd is. Hans Hateboer speelde de hele wedstrijd, Sam Lammers viel in de 73ste minuut in voor Duván Zapata.