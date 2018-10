Invaller Memphis loodst Lyon voorbij Angers

Memphis Depay was vanavond als invaller van grote waarde voor Olympique Lyon dat op bezoek ging bij Angers SCO. De Nederlandse aanvaller mocht in de 55ste minuut zijn opwachting maken. Acht minuten later leverde hij de assist op Houssem Aouar. In de slotfase besliste Memphis het duel zelf: 1-2.

Ondanks dat Memphis in Oranje toonde in bloedvorm te zijn, is hij bij zijn club Lyon niet helemaal zeker van een basisplaats. Dinsdag in het Champions League-duel met Hoffenheim (3-3) stond de ex-PSV’er wél in de startopstelling en bovendien was hij eenmaal trefzeker. Op bezoek bij middenmoter Angers OSC moest Memphis echter weer genoegen nemen met een plaatsje op de bank. Zijn coach Bruno Genesio had in de voorhoede basisplaatsen ingeruimd voor ex-Ajacied Bertrand Traoré, Moussa Dembélé en Houssem Aouar.



Lyon, dat voorafgaand het duel de 5de plaats bezette, wist voor rust het net echter niet te vinden, ondanks dat Angers na 34 minuten al met 10 man kwam te staan. Tien minuten na rust besloot Genesio aanvallender te gaan spelen met het inbrengen van Memphis. De 24-jarige aanvaller gaf in de 63ste minuut een hoge voorzet waaruit Aouar kon binnen koppen.



Drie minuten voor tijd besliste Memphis het duel zelf door de 0-2 tegen de touwen te werken. In de 88ste minuut zorgde Christian López nog voor de aansluitingstreffer, maar die kwam te laat voor Angers: 1-2. Door de zege klimt Lyon voorlopig naar de derde plaats.



Kenny Tete bleef bij Lyon de hele wedstrijd op de bank.