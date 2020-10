Invaller Luuk de Jong verliest met Sevilla bij Granada

Bayern München simpel langs amateurs in DFB Pokal

15 oktober Bayern München heeft op eigen veld de bekerwedstrijd tegen vijfdeklasser 1. FC Düren simpel gewonnen. Het duel in de eerste ronde van de DFB Pokal eindigde in 3-0. Voor de titelhouder kwamen debutant Eric Maxim Choupo-Moting (twee) en Thomas Müller (strafschop) in de lege Allianz Arena tot scoren.