Invaller Luuk de Jong blijft met Sevilla outsider in Spaanse titelrace

Sevilla blijft in Spanje een kleine kans houden op de landstitel. De ploeg van trainer Julen Lopetegui won met 1-0 bij middenmoter Levante. Youssef En-Nesyri kwam in Valencia na de rust tot scoren. Bij Sevilla viel Luuk de Jong in de 86ste minuut in. Ploeggenoot Karim Rekik bleef op de bank.