Invaller Kane figureert in Dani Olmo-show bij Supercup-afgang Bayern München: ‘Sorry Harry’

Debutant Harry Kane heeft Bayern München zaterdagavond als invaller (64ste minuut) niet kunnen behoeden voor een afgang. De kampioen van Duitsland, met de jarige Matthijs de Ligt, ging in de strijd om de Supercup hard over de knie bij het RB Leipzig van oud-PSV’er Xavi Simons (0-3) door een hattrick van de Spanjaard Dani Olmo.

De spits begon op de bank aan het duel met RB Leipzig om de Duitse Supercup. Bayern München maakte eerder vandaag bekend dat de van Tottenham Hotspur gekomen spits voor vier jaar heeft getekend. Met de transfer is een bedrag van zo’n 100 miljoen euro gemoeid.

Olmo scoorde tweemaal in de eerste helft en benutte in de 68ste minuut een strafschop, na een handsbal van de ingevallen Noussair Mazraoui. Harry Kane maakte in de 63 minuut zijn debuut voor de club die zo’n 100 miljoen euro voor hem heeft betaald. Bayern München maakte de komst van de spits van Tottenham Hotspur pas zaterdagochtend bekend.

Matthijs de Ligt speelde niet zijn beste wedstrijd op zijn 24ste verjaardag. Hij kreeg nauwelijks grip op Olmo en werd in de rust gewisseld. Ryan Gravenberch zat de hele wedstrijd op de bank bij Bayern München. Xavi Simons, afgelopen seizoen actief voor PSV, werd in de 79ste minuut gewisseld bij RB Leipzig. Hij bekroonde zijn eerste officiële duel voor zijn nieuwe club met een prijs.

Bayern München-trainer Thomas Tuchel baalde vooral voor Kane. ,,Ik wil sorry Harry zeggen. Hij zal hebben gedacht dat we vier weken niets hebben gedaan. Ons optreden vandaag leek nergens op. Het is een erg bittere avond. Nogmaals, I’m sorry!”.

DFB Pokal

Donyell Malen droeg met een doelpunt bij aan een ruime uitzege van Borussia Dortmund op TSV Schott Mainz (1-6) in de eerste ronde van de DFB-Pokal, het Duitse bekertoernooi.

De aanvaller maakte het vijfde doelpunt van de nummer twee van afgelopen seizoen in de Bundesliga. Sébastien Haller (twee goals), Julian Brandt, Marcel Sabitzer en Youssoufa Moukoko troffen ook doel tegen de thuisploeg die op het vierde niveau van Duitsland uitkomt.

Bayer Leverkusen bereikte eveneens de tweede ronde van de Duitse beker. FC Teutonia Ottensen, eveneens actief op het vierde niveau, werd met 8-0 verslagen. Jeremie Frimpong was een van de doelpuntenmakers.

De eerste ronde van het Duitse bekertoernooi heeft voorlopig een grote verrassing opgeleverd. Werder Bremen, dit seizoen terug in de Bundesliga, liet zich verrassen door Viktoria Köln 3-2. Die ploeg is actief op het derde niveau. Werder speelde een groot deel van de wedstrijd met een man minder, na een rode kaart van Amos Pieper in de elfde minuut.

Volledig scherm Sébastien Haller scoorde twee keer voor Borussia Dortmund. © AFP