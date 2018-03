Invaller Dost twee keer trefzeker voor winnend Sporting

Jorge Jesus startte met Dost op de bank, omdat de spits de laatste weken last had van een dijbeenblessure. Toen het na bijna een uur spelen nog steeds 0-0 was, deed de trainer toch een beroep op Dost. In de 64e minuut opende de Oranje-international de score en in de 86ste minuut was het opnieuw raak. Dost staat dit seizoen op 22 doelpunten in de Portugese competitie. De Braziliaan Platiny benutte in blessuretijd een strafschop voor Chaves.