Internationale media: ‘Barça is een stervende man en de wereld heeft leiders als Demba Ba nodig’

Manchester United en FC Barcelona kregen gisteravond een enorme tik in de Champions League, terwijl het duel tussen Istanbul Basaksehir en Paris Saint-Germain na vermeend racisme misschien wel het meest besproken duel was. Dit schreven de internationale media over het spektakel in de Champions League.

FC Barcelona - Juventus

Voor een wedstrijd waar alleen groepswinst nog op het spel stond, werd er na afloop extreem veel over gesproken. Hoewel FC Barcelona al zeker was van de volgende ronde, kwam de 0-3 thuisnederlaag tegen Juventus keihard aan. De ploeg van Ronald Koeman, Frenkie de Jong en Sergiño Dest moet het dan ook flink ontgelden in de media. ,,Cristiano Ronaldo luidt de alarmbellen”, kopt Marca. ,,Dit voorspelt weinig goede voortekenen.”

Ook AS is keihard. ,,Het team van Koeman is een wrak, een stervende man die van Juventus de genadeklap kreeg. Barça verloor de strijd om de eerste plaats en toonde maar weer eens aan dat het team niet in staat is om te presteren. Ook werd opnieuw duidelijk dat Lionel Messi het niet verdient om naast bepaalde individuen te spelen.”



De krant Sport kwam eveneens op voor de bekritiseerde Messi, die de laatste weken enorm onder vuur ligt. ,,Als hij het probleem is, snapt niemand er iets van”, aldus de krant. ,,Wat hij nodig heeft, is spelers om hem heen van zijn niveau. Al het gevaar tegen Juventus kwam van zijn voeten. Alles.”

Basaksehir - Paris Saint Germain

Misschien wel de meest besproken wedstrijd van de avond, terwijl er op voetballend gebied het minste gebeurde. De wedstrijd werd na veertien minuten stilgelegd vanwege vermeend racisme van de vierde man richting Basaksehir-assistent Pierre Webó. ,,Schandalige scheidsrechter”, kopt de Turkse krant Fanatik.

Het Franse L’Équipe was niet verbaasd dat Demba Ba zijn ploeg sommeerde van het veld te stappen. ,,De man die nee zegt”, omschrijft de krant hem. ,,Demba Ba staat bekend om zijn standpunt tegen racisme en leidde de opstand tegen de woorden van de vierde man.”



Ook spelers staan achter het van het veld lopen van Basaksehir. ,,Black lives matter”, schrijft PSG-ster Neymar op zijn Instagram-pagina. Memphis Depay deelt een foto op zijn account waar de actie van Ba wordt geprezen. ,,De wereld heeft meer leiders als Demba Ba nodig, om racisme voor eens en voor altijd uit onze sport te elimineren.”

Die bewuste vierde official was Sebastian Coltescu, die ook in zijn thuisland Roemenië onder vuur kwam te liggen. Roemeense media meldden direct na afloop dat de FIFA hem twee weken geleden al van de FIFA-lijst haalde. ,,Hij is emotioneel erg kwetsbaar”, schrijven de kranten. ,,Hij probeerde twaalf jaar geleden nog een einde aan zijn leven te maken.”

RB Leipzig - Manchester United

Manchester United is er opnieuw niet in geslaagd om te overwinteren in de Champions League en ligt daardoor flink onder vuur in Engeland. ,,Wat een enorme puinhoop is het in de verdediging van United”, doelt The Sun op de drie tegentreffers. ,,Ze hadden meer dan tweehonderd miljoen pond aan verdedigers op het veld, maar waren niet in staat de deuren gesloten te houden.”

Volgens de Daily Mirror is het nog een 'schrale troost’ dat United doorgaat in de Europa League, het toernooi dat de Engelse topclub drie jaar geleden nog wist te winnen. Het Duitse Bild daarentegen was juist te spreken over Leipzig. De ploeg van doelpuntenmaker Justin Kluivert gaf het in extremis echter nog bijna weg (3-2). ,,Tachtig minuten gala, tien minuten beven”, kopt de krant.

