Inter spoelt Europese uitschakeling van zich af met zege bij Cagliari

Inter beleefde een dramatische week met uitschakeling in de Champions League. Na het gelijkspel (0-0) tegen Sjachtar Donetsk bleef zelfs een vervolg in de Europa League buiten bereik. In het duel met Cagliari heersten de bezoekers vanaf de eerste minuut, maar doelman Alessio Cragno hield stand tegen inzetten van onder anderen Romelu Lukaku, Christian Eriksen en Alexis Sánchez. Geheel tegen de verhouding in benutte Riccardo Sottil kort voor rust de eerste kans van de thuisploeg.



Het duurde tot de 77ste minuut voordat Nicolò Barella gelijkmaakte. De net ingevallen Danilo D’Ambrosio kopte Inter, op aangeven van Barella, in de 84ste minuut op voorsprong. Ver in blessuretijd zorgde Romelu Lukaku nog voor de 1-3 voor de ploeg van verdediger Stefan de Vrij, die de hele wedstrijd speelde.