Inter schakelt Benfica van Roger Schmidt uit en wacht Milanese derby in halve finale

Met samenvattingVoor het eerst in twintig jaar komt er een Milanese derby in de halve finales van de Champions League. Internazionale had vanavond genoeg aan een doelpuntrijk gelijkspel tegen Benfica (3-3), omdat het duel vorige week in Lissabon in 0-2 was geëindigd. De ploeg van trainer Simone Inzaghi strijdt met AC Milan, dat dinsdagavond afrekende met Napoli, om een finaleplaats.

Inter begon geconcentreerd en fel in het eigen Stadio Giuseppe Meazza. Dat moest ook wel, want de ploeg van coach Simone Inzaghi had de laatste drie thuiswedstrijden in de competitie met 1-0 verloren. Al in de 14e minuut werd het via Nicolò Barella 1-0 voor Inter, dat begon met Denzel Dumfries op de rechterflank en met Stefan de Vrij op de bank. Barella kreeg de bal aangespeeld door Lautaro Martínez, kapte weg en schoot beheerst in de linkerbovenhoek.

Dumfries: ‘Derby wordt heel speciaal’ Denzel Dumfries is dolblij met het bereiken van de halve finales, maar hoewel zijn ploeg slechts vijfde staat in de Serie A, komt het goede presteren in Europa voor hem niet als een verrassing. ,,Vanaf het begin van het seizoen hebben we gezegd dat we de Champions League kunnen winnen. Dat is ons doel en dat is waarin we geloven.” ,,Maar dit succes geeft een fantastisch gevoel”, vervolgde hij. ,,We hebben ook een geweldige prestaties geleverd. Benfica heeft een zeer dynamisch elftal. Aan de bal zijn ze heel sterk. Gelukkig waren we er tegen opgewassen. Nu in de volgende ronde tegen AC Milan. Dat wordt heel speciaal.”

Benfica van voormalig PSV-coach Roger Schmidt moest nog meer aanvallen en dat gaf de thuisploeg nog meer ruimte. Maar Benfica kwam ook gelijk. Uit een voorzet van Rafa Silva kopte Fredrik Aursnes, vorig jaar nog actief bij Feyenoord, hard de gelijkmaker binnen, onhoudbaar voor oud-Ajaxdoelman André Onana.

De Portugezen zetten met voormalig Ajacied David Neres als invaller druk in de tweede helft. Benfica maakte aanspraak op een strafschop, maar kreeg die niet en Gonçalo Ramos miste een kans. Aan de andere kant bracht Martínez Inter in de 65ste minuut opnieuw op voorsprong uit een voorzet van Federico Dimarco.

Volledig scherm Nicolo Barella viert zijn treffer met Edin Dzeko en Denzel Dumfries. © ANP / EPA

Invaller Joaquín Correa, net in het veld gebracht, kon met een geplaatst schot de score nog meer opvoeren: 3-1. Neres raakte nog de paal voor Benfica en António Silva scoorde nog en Petar Musa eveneens diep in de extra tijd, maar de halvefinaleplaats voor Inter kwam niet meer in gevaar.

Inter nam het twee keer eerder in de knock-outfase van de Champions League op tegen stadgenoot AC Milan. In 2003 was Milan te sterk in de halve finale om later in de eindstrijd Juventus na penalty’s te verslaan. Twee jaar later versperden de ‘Rossoneri’ Inter de weg naar de halve finale. Inter is van de twee clubs wel de laatste winnaar van de Champions League. Dat deed de club in 2010 met Wesley Sneijder en coach José Mourinho.

