Inter-middenvelder Vidal mist beslissend duel door spierblessure

Volgende week bekerfinale Spitse schittert in kampioens­du­el in Noorwegen voor vertrek naar Ajax

6 december Sherida Spitse is vanmiddag kampioen van Noorwegen geworden met haar club Vålerenga IF. Met twee goals en een assist had de recordinternational van Oranje een grote bijdrage in de 4-0 zege. In januari sluit de 30-jarige middenvelder uit Sneek aan bij haar nieuwe club Ajax.