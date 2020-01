Inter-huurling Nainggolan frustreert titelkansen van zijn werkgever

FA Cup Fulham met tien man kansloos tegen Manchester City

16:03 Manchester City heeft in de vierde ronde van de FA Cup eenvoudig gewonnen van Fulham. De Engelse topclub had vrijwel de hele wedstrijd een man meer op het veld staan, omdat aanvoerder Tim Ream van Fulham al na vijf minuten met rood van het veld werd gestuurd. De Amerikaanse verdediger hield de doorgebroken Gabriel Jesus vast in het strafschopgebied.