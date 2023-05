Inter dankzij bliksemstart tegen Atalanta zeker van CL-ticket, AS Roma niet in felbegeerde top 4

Internazionale mag komend seizoen opnieuw meedoen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De huidige finalist, die het over twee weken in Istanbul opneemt tegen Manchester City, won in de competitie de thuiswedstrijd tegen Atalanta met 3-2. Inter steeg naar de tweede plaats en is, met nog één speelronde te gaan, zeker van een plek bij de eerste vier.

Romelu Lukaku was opnieuw trefzeker en is bezig aan een sterke periode. De Belg scoorde al in de 1e minuut, gevolgd door de 2-0 van Nicolò Barella in de 3e minuut. Mario Pasalic scoorde tegen het einde van de eerste helft tegen. Lautaro Martínez zorgde in de 77e minuut met de 3-1 voor de beslissing, al verkleinde de Colombiaanse invaller Luís Muriel met een fraai afstandsschot in blessuretijd nog wel de achterstand.

Denzel Dumfries speelde de gehele wedstrijd mee bij Inter, waar Stefan de Vrij in de 81e minuut inviel. Bij Atalanta, dat vijfde blijft en naar alle waarschijnlijkheid naast deelname aan de Champions League grijpt, hadden middenvelders Marten de Roon en Teun Koopmeiners een basisplaats.

Nog geen Champions League-ticket voor Roma

AS Roma heeft verloren van Fiorentina. De formatie van trainer José Mourinho zag de thuisclub winnen met 2-1. Een plaats bij de eerste vier, goed voor spelen in de Champions League volgend seizoen, is daardoor niet meer haalbaar voor de club uit de hoofdstad.

AS Roma kan zich nog wel voor het miljoenenfestijn kwalificeren als het de Europa League wint. De club speelt in de finale van dat toernooi tegen Sevilla. Dat is komende woensdag. Fiorentina speelt nog in de eindstrijd van de Conference League tegen West Ham United.

Stephan El Shaarawy scoorde al na 11 minuten voor AS Roma. Hij deed dat na voorbereidend werk van Ola Solbakken. In de slotfase werd alles anders. Luka Jovic maakte in de 85e minuut de 1-1, in de 88e minuut werd het 2-1 door een treffer van Jonathan Ikoné.

Georginio Wijnaldum stond in de basis bij AS Roma. Hij werd na een uur gewisseld.

Real verdedigt tweede plek La Liga

Sevilla heeft de laatste competitiewedstrijd voor de finale van de Europa League verloren. Het elftal van coach José Luis Mendilibar verloor van Real Madrid, de kampioen van vorig seizoen: 1-2. De tegenstander van Sevilla in de finale, AS Roma, ging ook onderuit.

Rafa Mir zette Sevilla al in de 3e minuut op voorsprong. Real, dat speelde zonder de aan zijn knie geblesseerde Vinícius Júnior, kwam uit een vrije trap van Rodrygo na een half uur langszij. De Braziliaan maakte in de 69e minuut ook het winnende doelpunt.

Real verstevigde de tweede plaats en heeft 4 punten meer dan nummer 3 Atlético Madrid, dat zondag nog tegen Real Sociedad voetbalt. De laatste speelronde in Spanje is volgende week.

Sevilla, de nummer 10 in La Liga, treft woensdag AS Roma in de finale van de Europa League. Voor de winnaar ligt een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Champions League klaar.

