Indrukwekkende speech van Zlatan Ibrahimovic na behalen van landstitel

met videoZlatan Ibrahimovic heeft de eerste landstitel van AC Milan in elf jaar opgedragen aan zijn overleden zaakwaarnemer Mino Raiola. De invloedrijke voetbalmakelaar, opgegroeid in Haarlem, overleed eind vorige maand op 54-jarige leeftijd.

,,Ik draag dit kampioenschap op aan Mino. Dit is de eerste prijs die ik zonder hem win”, zei Ibrahimovic. ,,Hij was het die 2,5 jaar geleden zei dat ik moest teruggaan naar AC Milan, om de club terug te brengen naar waar die hoort. Volgens Mino was ik de enige die dat kon doen.”

De 40-jarige Zweed maakte dat waar. Vooral dankzij de doelpunten van Ibrahimovic vond Milan de afgelopen twee jaar weer de aansluiting met de top van de Serie A. Vorig seizoen moest de rood-zwarte brigade uit Milaan de landstitel aan stadgenoot Internazionale laten, maar dit seizoen werd Milan voor het eerst sinds 2011 landskampioen.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic met feestsigaar na het behalen van de landstitel. © AP

,,Toen ik terugkeerde, beloofde ik iedereen dat we de ‘Scudetto’ zouden winnen en dat Milan zou terugkeren waar het hoort: in de top. Ik heb mijn belofte waargemaakt”, zei Ibrahimovic na de zege in de laatste speelronde bij Sassuolo (0-3), waarmee de ploeg van trainer Stefano Pioli de landstitel (Scudetto) binnenhaalde.

Mede vanwege blessures was de rol van Ibrahimovic op het veld dit seizoen beperkt. In 23 wedstrijden, waarvan ruim de helft als invaller, maakte hij acht doelpunten. ,,Dit team had een piloot nodig. Dat ben ik geworden”, zei de oud-Ajacied.

AC Milan bracht vandaag ook beelden naar buiten van de speech die de Zweed na afloop in de kleedkamer gaf. Bekijk de beelden hieronder.

Ibrahimovic kwam in 2010 naar Milaan nadat hij het plezier was kwijtgeraakt bij FC Barcelona en hielp de Italiaanse club toen ook al aan de titel. Via Paris Saint-Germain, Manchester United en Los Angeles Galaxy keerde de Zweed eind 2019 terug bij AC Milan, met als doel om de in verval geraakte topclub weer terug te brengen naar de top van de Serie A.

,,Dit was een heel ander project dan in het tijdperk-Berlusconi. Toen hoefde hij maar een naam te noemen en dan kwam die speler naar Milan. Nu is dat heel anders. Dit was een langetermijnproject. We moesten een sterke groep formeren en dat vergt veel opofferingen.”

Het contract van de 40-jarige spits loopt af. ,,Ik heb hier nu alles bereikt. Of dit doorgaat, hangt af van de club en de doelstellingen.”

