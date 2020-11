In Villa Fiorito klinkt nog één keer applaus voor Maradona

Het is iets na één uur ’s middags in Argentinië als ook in Villa Fiorito, een arme sloppenwijk in de hoofdstad Buenos Aires, hét nieuws doorbreekt: Diego is dood. Hier werd Diego Maradona iets meer dan 60 jaar geboren, hij is een kind van de buurt en die afkomst heeft hij nooit verloochend.