In recordtijd is Italië zijn aura kwijtgeraakt

Door Maarten Dekker



De ene troosteloze 0-0 in Belfast is de andere niet. In hetzelfde stadion waar het Nederlands elftal zich in november 2019 officieel verzekerde van EK-deelname, liep de trotse winnaar van dat toernooi zich twee jaar later vast in de Noord-Ierse modder. En dus houdt Italië plotseling zijn hart vast. Want na het gemiste WK van 2018 staat nu ook de eindronde van volgend jaar in Qatar op de tocht.



Amper vier maanden na de mierzoete droom van de gewonnen EK-finale is het Italiaanse voetbalelftal in een nachtmerrie beland: het doelpuntloze gelijkspel tegen de Noord-Ieren veroordeelde Gli Azzurri maandagavond tot het verraderlijke doolhof van de play-offs, in plaats van de rechtstreekse kwalificatie voor het WK die van een groot voetballand verwacht mag worden. Daags na de pijnlijke 0-0 in Belfast overheerst in het Italiaanse kamp uiteraard de teleurstelling, maar dringt zich ook de onvermijdelijke vraag op hoe het zo ver heeft kunnen komen.