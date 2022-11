In Qatar afwezige Donyell Malen trefzeker voor Dortmund in Azië

met samenvatting Giovanni van Bronck­horst niet bang voor ontslag na nieuwe zeperd Rangers

De druk op Giovanni van Bronckhorst neemt in Glasgow verder toe. Nadat Rangers een zeer zwakke Champions League-campagne kende, krijgt ‘Gio’ de Schotse toptopclub ook in de competitie nauwelijks aan de praat. Rangers kwam vanmiddag bij het bescheiden St. Mirren niet verder dan 1-1. Bij een zege van koploper Celtic later vandaag op degradatiekandidaat Ross County groeit de voorsprong van de kampioen op Rangers al naar negen punten.

