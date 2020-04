‘In Mönchengladbach gewoon weer voetbal: waarom zou dat hier niet kunnen?’

Duitsland wil op 9 mei weer gaan voetballen

20 april De sportministers van de Duitse deelstaten achten het ‘met de kennis van nu’ mogelijk dat er in mei weer kan worden gevoetbald in de hoogste professionele afdelingen, de eerste en tweede Bundesliga. Voorwaarde is wel dat dit in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus zonder publiek gebeurt, maar daar hadden alle clubs zich al bij neergelegd.