Immobile, alleen een topspits in de Serie A

Immobile had al eerder bijzonder trefzekere seizoenen in Italië. Voor Pescara in de Serie B en bij Torino werd hij topscorer in de Serie A. Na dat trefzekere seizoen in Turijn probeerde de spits het eens buiten de landsgrenzen. Borussia Dortmund telde zo’n 20 miljoen euro neer en zag in Immobile de spits voor de komende jaren. In de DFB-Pokal en de Champions League toonde hij bij vlagen zijn klasse, maar in de Bundesliga kwam het er nooit uit. Met slechts drie doelpunten in competitieverband besloot de club hem te verhuren aan Sevilla.



Bij Sevilla, dat een optie tot koop had bedongen, raakte hij al snel geblesseerd, maar de club besloot hem wel over te nemen. Drie maanden later keerde de spits op huurbasis alweer terug in Italië, bij Torino. Hij kreeg bij de club waar hij ooit topschutter van de Serie A werd opnieuw de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Met vijf doelpunten zag Italië slechts een vleugje van de oude Immobile, maar Lazio wist genoeg.