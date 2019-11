Ieren willen ultieme revanche tegen Eriksen en co

Ierse revanche?

Het is 14 november 2017, Ierland ligt op koers voor plaatsing voor het WK. Door een 0-0 gelijkspel in Denemarken, drie dagen eerder, hebben de Ieren een prima uitgangspositie voor de return in de play-offs om een WK-ticket. Maar de feestavond waar het land op hoopt, die komt er niet. Christian Eriksen geeft een masterclass weg en schiet Denemarken met drie goals naar het WK (1-5).



De kans om het debacle voor altijd achter zich te laten, krijgen de Ieren vanavond in Dublin. Na zeven duels in groep D staat Ierland op twaalf punten, Denemarken op vijftien. Met thuiszege op de Denen komt de ploeg van Mick McCarthy ook op vijftien punten. Vanwege het onderling resultaat (in Kopenhagen werd het 1-1) gaan de Ieren dan het EK. Zwitserland, dat daar met veertien punten tussen de twee landen in staat, is zeker van een EK-ticket, maar kan zich door een zege op Gibraltar en een remise in Ierland nog wel kronen tot groepshoofd.

De Ieren hopen zich vanavond te plaatsen voor het EK.

Italiaanse perfectie

Groep J wordt gedomineerd door één land: Italië, dat in eigen land tegen Armenië de indrukwekkende EK-kwalificatiereeks in stijl wil afsluiten. De ploeg van Roberto Mancini won alle duels tijdens de EK-kwalificatie. Zo werd ook van achtervolger en aanstaande EK-surprise Finland twee keer gewonnen. En dat is pas voor de eerste keer ooit in de historie. Een feesttripje naar Griekenland voor een duel met de ploeg van John van 't Schip moet de kwalificatie helemaal afmaken, al zal geen Fin ook maar een seconde wakker liggen van een nederlaag.

Andrea Belotti (rechts) is met vier doelpunten de topscorer van Italië in de EK-kwalificatie.

Het ‘nieuwe’ Spanje

Met een snelle schijnbeweging omspeelde Dani Olmo (21) de doelman, om de bal kalmpjes in een leeg doel te tikken. Het was de vijfde Spaanse treffer in het duel met Malta (7-0). Zeven minuten daarvoor had Pau Torres (22) Spanje al op een 3-0 voorsprong gezet. Nee, goals met veel waarde waren het niet. Maar het bewijst wel dat het ‘nieuwe’ Spanje op de deur klopt.



Aan de andere kant laat ‘de oude garde’ zich nog altijd gelden La Selección. Kijk maar naar Santi Cazorla. 34 jaar oud, zwaar blessureleed overwonnen en nu in de bloei van zijn carrière. Of Jesús Navas, op zijn 33ste nog altijd de onvermoeibare rechtsback van Sevilla en de Spaanse ploeg.

Wonderkind Dani Olmo wordt gezien als de nieuwe Spaanse sleutelspeler.

Het is juist de combinatie van jong en oud dat Spanje de moeite waard maakt om naar te kijken. Met Roemenië, waarschijnlijk een van de tegenstanders van Nederland op het EK, als tegenstander is er genoeg reden om ook vanavond weer te gaan kijken.