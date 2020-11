Iedereen in Mierlo kan een zoen krijgen van Maradona

Verhaal uit archiefTwee weken lang verbleef de woensdag op 60-jarige leeftijd overleden Maradona in 2017 in hotel De Brug in Mierlo. Ook deze site boekte er een kamer om de gekte rond de voetbalvedette mee te maken. Wat hij vond van PSV? ,,Ze waren goed.” Lees het verhaal hieronder nogmaals.

‘Wees niet te opdringerig”, waarschuwt de bodyguard van Diego Armando Maradona (56), ,,want dan gaat hij flippen.”

De Argentijnse superster zit in de lobby van hotel De Brug in Mierlo. Buiten wachten tientallen fans al een uur op een foto of een handtekening. Om acht uur zou er een handtekeningensessie plaatsvinden, maar Maradona heeft nog geen zin in de gekte rondom zijn persoon. Het is Maradona die bepaalt in Mierlo.

We volgen Maradona, volgens velen de beste voetballer aller tijden, één etmaal in het Mierlose hotel. Zou het lukken om hem te spreken? We boeken een kamer.

Dat hij nu als coach van de tweederangsclub FC Fujairah in Mierlo verblijft, is niet onopgemerkt gebleven. Maradona baarde opzien door vorige week uitbundig te juichen in het stadion van PSV. In Mierlo hebben al honderden mensen in de rij gestaan voor een handtekening of foto. Tientallen cameraploegen zijn langsgekomen.

Deze woensdagmiddag is het niet anders. Rond één uur, het is lunchtijd, is daar de eerste kans om hem te zien. Het blijkt onmogelijk om eenvoudigweg naar de eetzaal te lopen. Ruim voor zijn tafeltje staat al een beveiliger. ,,Dit is besloten. Besloten.” Wachten in de lobby is wat rest.

Artikel gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Diego Maradona met zijn voetbalclub bij de Brug in Mierlo © FotoMeulenhof

Jeugd

Daar zit onder meer Rafael Alberti (47) uit Beneden-Leeuwen. Hij wil dolgraag een handtekening en een foto. Het liefst zou hij aan de Argentijn vertellen wat hij voor hem heeft betekend. Dat Maradona zijn jeugd heeft bepaald. Dat hij als tiener op zondagmiddag niet kon wachten om op televisie flitsen van het Italiaanse voetbal te zien. Alberti wacht al vanaf 9.00 uur ’s ochtends.

Plots is Maradona daar. Aan zijn zijde de beeldschone profvoetbalster Rocío Oliva (27). Op zijn bebaarde hoofd een grijze baseballcap. Zijn buik is fors en hij lijkt last te hebben van zijn rechterbeen, dat hij voortsleept. De topsporter van weleer is misschien verdwenen, zijn onaantastbare aura heeft hij gehouden. Niemand durft dichtbij te komen. Maradona sloft onverstoorbaar naar de lift. Hij kust Oliva. Alberti: ,,Hij loopt erbij alsof niemand hem wat kan maken. Hij is net The Godfather.”

De organisatie van Maradona’s verblijf is in handen van de Nederlandse voetbalmakelaar Atalay Mutlu. Toen hij twee maanden geleden werd gebeld door de club uit de Verenigde Arabische Emiraten, dacht hij eerst aan een grap. Hij had nog nooit van het onbeduidende FC Fujairah gehoord. ,,Ze vertelden eerst dat ze een aantal bijzondere voorwaarden hadden vanwege een beroemde coach. Ik dacht aan een Spanjaard of Italiaan. Toen ik de naam van Maradona hoorde, schreeuwde ik door de telefoon: ,,Ik doe álles voor hem!”

VIP-ingang

Mutlu regelde een VIP-ingang bij het vliegveld van Düsseldorf, waarna de Argentijn in een grote Mercedes met privéchauffeur naar Mierlo werd vervoerd. Daar heeft hij de beschikking over de grootste en duurste suite van het hotel. Vier bodyguards moeten zijn veiligheid garanderen, één van hen is 24 uur per dag bij hem.

De entourage van Maradona waarschuwt voortdurend: ga niet duwen of roepen. Wees niet te enthousiast. Kom pas dichterbij als Maradona daar om vraagt. Als de Argentijnse superster chagrijnig is, krijgt niemand een foto. Dus: ,,Verpest het niet voor iedereen!”

Als Maradona om half zes de lift uitstapt voor een oefenwedstrijd op een bijveld van Mifano, is hij gedecideerd. Fotoverzoeken wimpelt hij af. Voor het hotel staan inmiddels tientallen fans achter de dranghekken. Maradona passeert ze zonder te kijken. Er moet gevoetbald worden.

,,Heeeeeeeeee!” De zware basstem van Pluisje galmt over het veld. De man die Argentinië in 1986 in zijn eentje aan de wereldtitel hielp, maakt zich druk om een beslissing van de grensrechter in een wedstrijd tegen de regioselectie van Arnhem. Hij foetert in het Spaans, maakt wegwerpgebaren naar de arme leidsman. De ploeg van Maradona wint de wedstrijd ruim: 6-0. De kus van zijn vriendin is de beloning voor de coach. Die wijst naar een groepje kinderen: zij zijn uitverkoren om op de foto te gaan.

Binnen in het hotel ploft hij in één van de diepe stoelen in de lobby. Zijn bewonderaars buiten laat hij nog heel even wachten.

Volledig scherm Diego Maradona met zijn voetbalclub bij de Brug in Mierlo © FotoMeulenhof

‘Het is een legende’

Spelers van FC Fujairah wisten twee maanden geleden niet wat ze overkwam, toen ze te horen kregen dat Maradona hun coach werd. ,,Hij is een legende”, zegt linksback Hassan Ameen. ,,Wat me nog het meeste opvalt, is hoe bescheiden hij is.” Ameen vertelt dat de spelers iedere ochtend een knuffel en een kus krijgen van Maradona. ,,Hij is in de eerste plaats vader, dan pas coach.” Zijn ploeggenoot Fahad Sabal: ,,We hebben allemaal de droom om in Europa te voetballen. Hij bereidt ons voor, zowel mentaal als fysiek.’’

Om 21.00 uur is het zo ver: één voor één worden Maradona’s fans het hotel binnengelaten. Iedereen wordt opgedragen de telefoon in de aanslag te hebben. Om het hele proces zo snel mogelijk te laten verlopen, maakt één van de assistenten de foto: Maradona heeft weinig tijd. ,,Maak een rij. Een rij!’’, roept Maradona in het Spaans. De Argentijn maakt zich kwaad als het allemaal te lang duurt. ,,Kom! Schiet op!” Zijn bodyguard jaagt iedereen nog verder op. Tijd voor handtekeningen of, praatjes heeft Maradona niet.

Na tien minuten heeft Maradona er zijn buik van vol. ,,Nog vijf!” Hij doet zijn best om op elke foto te lachen. Wie wil, krijgt een zoen op de wang. ,,De laatste!”, roept Maradona. Als daarna nog iemand een foto probeert te maken, valt hij uit. ,,Ga weg!” De Argentijn ploft in zijn stoel. Het is voorbij. Alberti, één van zijn bewonderaars, is gelukkig met zijn foto, maar voelt zich ook bezwaard. ,,Eigenlijk zitten we hier in zijn privéterrein.”

Toeslaan

Rond half tien meldt Maradona zich in het restaurant van De Brug. Natuurlijk met Oliva aan zijn zijde. Hij drinkt een biertje, lepelt een kom soep naar binnen, eet bruin brood. Na het diner bestelt hij koffie en voegt meerdere zakjes suiker toe. Dit is hét moment om toe te slaan.

,,Mag ik u wat vragen?” ,,Natuurlijk, zeg het maar.”

,,Wat vindt u van Mierlo?” ,,Het is hier heel rustig. Precies wat mijn team nodig heeft. Het duurt nog één maand voor de competitie, we moeten ons voorbereiden. Mijn vrouw vindt het hier ook heel fijn.”

,,Heeft u nog plannen voor de komende dagen?” ,,Mijn team gaat morgen naar Amsterdam, maar ik blijf hier. Ver weg van alle hysterie.”

,,Wat vond u van het spel van PSV tegen AZ?” ,,Ze waren goed. Ze speelden aanvallend. Alle ballen gingen naar voren. Ze hebben met 3-2 gewonnen, maar het had ruimer kunnen zijn.”

Maradona’s beveiliger maakt duidelijk dat het tijd is om te gaan. Iedere minuut van Maradona is waardevol.