Iedereen blij behalve de Ierse doelman: meisje loopt het veld op en krijgt shirt van Ronaldo

Een glimlach op zowat ieders gezicht na Ierland-Portugal en dat na een scoreloos gelijkspel. Het had iets te maken met de mooie geste van de superster aan het adres van een meisje dat na de wedstrijd het veld was opgelopen in het Aviva Stadium om haar idool te ontmoeten. Ondanks de nabijheid van verschillende stewards bereikte ze Ronaldo. De Portugees gaf haar prompt z’n shirt en een knuffel, waarna het meisje in tranen van vreugde uitbarstte.



Terwijl de blijdschap voor het meisje groot was in het stadion, voelden veel fans dan weer mee met Gavin Bazunu. De 19-jarige doelman van Ierland en Portsmouth had na een sterk optreden tussen de palen de nul gehouden tegen Portugal en was ietwat teleurgesteld in beeld te zien toen het meisje het shirt van Ronaldo kreeg. In Ierse media wordt nu gegokt dat hij aanvankelijk het shirt van de Portugees beloofd was.



Door het gelijkspel tussen Portugal en Ierland blijft het ongemeen spannend in groep A om kwalificatie voor het WK in Qatar. Portugal slaagde er niet in voorsprong te nemen in de groep op Servië, het ene punt volstond voor de Portugezen wel om zich ernaast te hijsen. Beide landen hebben 17 punten, komende zondag komen ze tegen elkaar uit om uit te maken wie een rechtstreeks WK-ticket pakt. Het andere land moet barrages spelen.