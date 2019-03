Idrissi in definitieve selectie Marokko

Bij winst plaatst Marokko zich voor het toernooi om de Afrika Cup, dat komende zomer in Egypte plaatsvindt. Drie dagen na de ontmoeting met Malawi neemt Marokko het in een oefenwedstrijd op tegen Argentinië.

Idrissi maakte drie weken geleden bekend voor Marokko te kiezen in plaats van Oranje. De oud-voetballer van FC Groningen, die meerdere interlands voor Jong Oranje afwerkte, was bij bondscoach Ronald Koeman (nog) niet in beeld voor een plaats in zijn selectie.



Ajacieden Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech zijn ook opgeroepen door Renard, net als voormalig eredivisiespelers Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat en Nordin Amrabat.