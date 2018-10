Icardi beslist Milanese derby in blessuretijd

Mauro Icardi leek na twaalf minuten de score te openen, maar het feestje ging niet door wegens buitenspel. Twintig minuten later kwam Stefan De Vrij in een kansrijke positie, maar zijn poging stierf uiteen op de paal. Donnaruma was goed gevolgd op de rebound. Op slag van rust werd ook een goal van AC Milan afgekeurd wegens buitenspel en zo gingen ploegen uit Milaan rusten met 0-0.

De tweede helft leek een maat voor niets, tot Mauro Icardi een prachtige voorzet in de 93ste minuut voorbij Donnaruma werkte. De Argentijn is daarmee de tweede speler in de geschiedenis die in vijf opeenvolgende Milanese derby's trefzeker is. De Braziliaan Amarildo Tavares da Silveira klaarde dat klusje tussen 1964 en 1966 als eerste. Ook vorig jaar was Icardi de matchwinnaar in de derby van Milaan nadat hij in blessuretijd de winnende treffer maakte. Het werd toen 3-2 voor Inter.