Ibrahimovic: Tot snel in Italië

,,Tot snel in Italië", zegt Ibrahimovic in een interview met het tijdschrift GQ Italia. ,,Ik wil naar een club die opnieuw moet gaan winnen, die nieuwe geschiedenis moet gaan schrijven en de strijd met de rest van de wereld wil aangaan", vertelt 'Ibra' die afgelopen najaar zijn verblijf in de Verenigde Staten bij LA Galaxy afsloot.



Aan stoppen lijkt hij nog niet te denken, maar er spelen meer zaken die pleiten voor een terugkeer naar Italië. ,,Zoals het belang van mijn gezin.”



Eerder verklaarde hij in de krant Gazzetta dello Sport al Milaan als zijn “tweede thuis" te beschouwen. Ibrahimovic voetbalde van 2006 tot 2009 voor Internazionale en van 2010 tot 2012 voor stadgenoot en rivaal AC Milan. HIj zou nu weer in beeld zijn bij AC Milan. Ook Bologna zou een oogje op de gewezen Zweeds international hebben.