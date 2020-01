Ibrahimovic over keuze voor Milan: ‘Ik kreeg nu meer verzoeken dan tien jaar terug’

Ibrahimovic zei dat zijn zoons hem hielpen bij het kiezen van zijn nieuwe rugnummer: 21. De topscorer aller tijden van Zweden kan maandagavond zijn rentree maken in San Siro in de thuiswedstrijd tegen Sampdoria, de nummer 17 in de Serie A. AC Milan staat halverwege het seizoen op een teleurstellende elfde plaats. Milan sloot het jaar 2019 af met een pijnlijke 5-0 nederlaag bij Atalanta Bergamo, maar Ibrahimovic ziet genoeg perspectief. ,,Milan is nog steeds Milan. De geschiedenis kan niet worden veranderd,” zei Ibrahimovic over de achttienvoudig kampioen van Italië en zevenvoudig winnaar van de Europa Cup I/Champions League. ,,Ik kom de club en dit team helpen. Ik wil de jonge spelers beter maken en het maximale uit mezelf halen. We kunnen als team veel meer brengen, maar laten we één wedstrijd op zijn tijd bekijken. Het is een marathon, geen sprint van 100 meter.”