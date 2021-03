Ibrahimovic na vijf jaar terug bij Zweden: ‘The return of the God’

De spits is met 62 goals de topscorer aller tijden in het Zweedse elftal. Hij droeg 116 keer het shirt van de nationale ploeg en was met Zweden van de partij op de WK’s van 2002 en 2006 en de EK’s van 2004, 2008, 2012 en 2016. Komende zomer doet Zweden weer mee aan het EK, dat verspreid over heel Europa wordt gespeeld. De ploeg van Andersson is ingedeeld in groep E, bij Spanje, Polen en Slowakije.



