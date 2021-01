Ibrahimovic en Lukaku gaan elkaar te lijf in verhitte Milanese bekerderby

Tijdens de Milanse derby tussen Internazionale en AC Milan is de vlam vanavond even in de pan geslagen. Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic kregen het met elkaar aan de stok en moesten door ploeggenoten uit elkaar worden gehouden. Christian Eriksen werd uiteindelijk de held voor Inter met de winnende goal in de 97ste minuut.

Een provocerend zinnetje van Zlatan bij een hoekschop deed Lukaku vlak voor rust van het bekerduel uit zijn vel springen. Eerst ging hij neus aan neus staan met de Zweed. De scheidsrechter gaf hem een waarschuwing, maar dat hielp weinig.

Toen beide ploegen bij het rustsignaal naar binnen gingen, moesten ploegmaats en stafleden bijspringen om Lukaku weg te houden bij Ibrahimovic. Onderweg kreeg de Zweed nog de nodige scheldwoorden naar zijn hoofd geslingerd.

Rood Ibrahimovic

Beide spelers werden bestraft met een gele kaart, maar voor Ibrahimovic bleef het daar niet bij. De 39-jarige aanvaller, die AC Milan na een half uur spelen op voorsprong had gezet, moest inrukken nadat hij in de 58ste minuut na een overtreding op Aleksandar Kolarov zijn tweede gele kaart had gekregen. Even later tekende Lukaku vanaf de stip voor de 1-1.

De wedstrijd leek uit te draaien op een verlenging, maar dankzij Eriksen trok Inter (met Stefan de Vrij in de basis) diep in blessuretijd toch aan het langste eind. De Deense oud-Ajacied was in de 88ste minuut ingevallen en werd zeven minuten in blessuretijd de held van Inter met een puntgave vrije trap.

Toch zal het na afloop vooral gaan over de opmerkelijke aanvaring tussen Lukaku en Ibrahimovic. De twee zijn oud-ploeggenoten bij Manchester United en konden het toen prima met elkaar vinden. ,,Ik herken mezelf in Zlatan”, zei de Belg daar later over. ,,Wij begrijpen elkaar. Weinigen mensen weten dat, maar hij heeft me enorm geholpen destijds. Hij is een kampioen. En heeft, zoals wij dat zeggen, de mentaliteit van een hond. Hij geeft nooit af. Zijn adviezen neem ik nog altijd mee.”

