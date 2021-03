Ibrahimovic drie weken aan de kant en mist topduels

Ibrahimovic raakte gisteren in het Serie A-duel met AS Roma (1-2 zege) in de 56ste minuut geblesseerd aan zijn bovenbeen. Naar verwachting mist hij de competitiewedstrijden tegen Udinese, Hellas Verona en Napoli. De grootste teleurstelling voor de aanvaller is dat hij het treffen met zijn oude club Manchester United in de 8ste finale van de Europa League mist. Het duel van 11 maart komt volgens de krant zeker te vroeg. Of hij optijd fit is voor de return op 18 maart is onzeker. Over tien dagen bekijkt de staf van de nummer 2 van Italië of de situatie van Ibrahimovic is verbeterd.