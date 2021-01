Huntelaar over Schalke-besluit: ‘Heb er wakker van gelegen’

,,Ik heb hier zesenhalf jaar gezeten, veel mensen leren kennen. Het is een apart gevoel. Ik heb ook slecht geslapen na FC Twente. Maar ik zie het als een hele grote uitdaging om er met Schalke proberen in te blijven. Ik houd van uitdagingen, daar krijg ik energie van", vertelt hij.



Huntelaar was als klein jongetje al fan van Ajax. ,,Toen Kluivert het puntertje maakte, stond ik op de bank te dansen", zegt Huntelaar over de finale van Ajax tegen AC Milan (1-0) om winst van de Champions League. ,,Als je er dan zelf komt te voetballen, maakt dat het extra bijzonder. Daarom ben ik ook teruggekomen. Ajax staat voor mij voor het mooiste voetbal. Je beleeft er het meeste plezier aan, zeker als aanvaller. Ik heb altijd geprobeerd alles te doen en te geven."