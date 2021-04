Huntelaar oudste doelpuntenmaker voor Schalke, assist Weghorst en Dortmund krijgt harde dreun

Na een slepende kuitblessure maakte Huntelaar vanmiddag in Leverkusen, nadat hij al twee keer kort inviel, eindelijk zijn basisdebuut. De spits bekroonde zijn rentree bij zijn oude liefde direct met een doelpunt. In de 81ste minuut rondde hij geweldig af na een voorzet van Can Bozdogan. De spits, die eerder in de tweede helft al scoorde vanuit buitenspelpositie, schoot met links fraai raak nadat hij de voorzet van de Duitser controleerde op zijn borst. Met dat doelpunt is Huntelaar (37 jaar en 234 dagen) nu de oudste doelpuntenmaker ooit namens Schalke 04. Hij verbrak het record dat op naam stond van Oliver Reck, die 36 jaar en 347 dagen oud was bij zijn laatste goal voor de club uit Gelsenkirchen. Het doelpunt van Huntelaar was zijn 127ste in 243 duels in het shirt van Schalke. Zijn laatste doelpunt voor Schalke maakte hij tegen RB Leipzig (1-1) op 23 april 2017.



De goal van Huntelaar was echter niet genoeg voor de zege. De hekkensluiter van Duitsland kwam in de eerste helft op achterstand na een goede aanval van Bayer Leverkusen, waar Peter Bosz voor de interlandperiode werd ontslagen. Lucas Alario schoot de voorzet van Kerem Demirbay binnen voor Leverkusen. Patrik Shick maakte in de 71ste minuut het tweede doelpunt, door na een goede combinatie met Florian Wirtz knap raak te schieten. Door de zege blijft Leverkusen, waar Hannes Wolf het seizoen afmaakt, op de zesde plaats staan in de Bundesliga. Schalke blijft met tien punten zeer teleurstellend hekkensluiter in de Bundesliga, op 13 punten van nummer zestien FC Köln.