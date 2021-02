Huntelaar ontbreekt door kuitblessure ook in derby tegen Borussia Dortmund

Huntelaar maakte op 19 januari de overstap van Ajax naar Schalke 04, de club waar hij van 2010 tot 2017 succesvol was en nu wilde helpen in de zware strijd tegen degradatie uit de Bundesliga. Op 14 januari liep Huntelaar echter een kuitblessure op tijdens FC Twente - Ajax (1-3), waar hij als invaller twee keer scoorde in de paar minuten die hij kreeg van Erik ten Hag. Daardoor was de ervaren goaltjesdief de afgelopen maand nog niet compleet fit bij Schalke 04.



Huntelaar deed tot op heden alleen tien minuten mee als invaller in de uitwedstrijd bij Werder Bremen (1-1) op 30 januari. Schalke pakte afgelopen weekend tegen Union Berlin (0-0) ook een punt, maar de drie overige duels sinds de komst van Huntelaar gingen allemaal verloren.