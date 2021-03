Huntelaar kan bij tweede invalbeurt niks betekenen voor kansloos Schalke

De hekkensluiter heeft weer een wedstrijd minder om het gat van elf punten met de nummers 16 en 17 in Duitsland, respectievelijk Hertha BSC en FSV Mainz te dichten. Hertha en Mainz kunnen de voorsprong op Schalke zondag ook nog eens vergroten.



Klaas Jan Huntelaar kwam een kwartier voor tijd in de ploeg bij Schalke. Het is de tweede invalbeurt voor de voormalig Ajax-spits, die lang kampte met kuitblessures. Het stond toen al 0-3 voor de bezoekers. Huntelaar had eerder tien minuten meegedaan in de uitwedstrijd bij Werder Bremen op 30 januari, toen Schalke nog een puntje pakte (1-1). Lars Stindl had in de eerste helft uit de rebound de score geopend. In de tweede helft maakte Stefan Lainer uit een corner de 0-2 voor Gladbach, dat afgelopen week in de Champions League werd uitgeschakeld door Manchester City. Schalke-doelman Frederik Rønnow leek een kopbal van Nico Elvedi daarna de stoppen, maar hij liet de bal uit zijn handen glippen, waardoor die alsnog over de lijn ging.