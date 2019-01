Hoogma blij met Sankt Pauli: ‘Dat mijn vader HSV’er is, is geen issue’

Door Wietse Dijkstra



Is Sankt Pauli de juiste keuze?

Hoogma: ,,Dat moet nog blijken, maar ik ben er heel blij mee. Er was een aantal opties, maar Sankt Pauli voelde na een gesprek met de trainer (Markus Kauczinski, red.) meteen goed. Het is een mooie club in een prima competitie. De 2.Bundesliga leeft enorm in Duitsland en Sankt Pauli is een club met superfans.”



Had je bij Hoffenheim dit seizoen geen perspectief meer?

,,Met Hoffenheim speelden we in drie competities, de Bundesliga, de Champions League en de beker, maar in twee daarvan zijn we uitgeschakeld. Er zijn dus simpelweg niet veel wedstrijden meer en er is veel concurrentie in de selectie. Voor mij is het belangrijk dat ik veel ga spelen. Er is bij Sankt Pauli een centrale verdediger geblesseerd geraakt dus was het nodig dat er een nieuwe kwam.”